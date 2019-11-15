Merih’e 250 milyon TL
Juventus'ta şans bulamadığı için devleri peşine takan Merih için flaş iddia. İngiliz basını, Arsenal'in 21 yaşındaki stoper için 34 milyon pound (250 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu yazdı.
Juventus'ta şans bulamadığı için devleri peşine takan Merih için flaş iddia. İngiliz basını, Arsenal'in 21 yaşındaki stoper için 34 milyon pound (250 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu yazdı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Merih’e 250 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.