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15 Kasım 2019, Cuma
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’e 250 milyon TL

Merih’e 250 milyon TL

'ta şans bulamadığı için devleri peşine takan için flaş iddia. basını, 'in 21 yaşındaki stoper için 34 milyon pound (250 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu yazdı.

'ta şans bulamadığı için devleri peşine takan için flaş iddia. basını, 'in 21 yaşındaki stoper için 34 milyon pound (250 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu yazdı.

  1. 15.11.2019
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