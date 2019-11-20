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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Mourinho'nun ilk bombası ortaya çıktı!

Mourinho'nun ilk bombası ortaya çıktı!

İngiltere ekiplerinden Tottenham, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir takım çalıştırmayan 'yu takımın başına getirmişti. Mourinho'nun yönetimden istediği ilk yıldız belli oldu.

Tottenham'da teknik direktörlük görevine getirilen 'nun transferde öncelikli olarak istediği isim ortaya çıktı.

Galler basınındaki haberlere göre, Jose Mourinho Tottenham yönetimiyle yaptığı görüşmede 'den 'ın alınmasını istedi. Real Madrid'de mutsuz olan ve son olarak Galler'in, 'ı 2-0 yendiği maçın ardından açtığı bayrakta kendisi için olan öncelikleri sıralayan Bale, "Galler, Golf ve Real Madrid" şeklinde bir sıralama yapmıştı.
Real Madrid ile ipleri koparma noktasında olan Gareth Bale'ın Tottenham'a transferi için Ocak ayında kulüplerin masaya oturulacağı öğrenildi.

MOURINHO TOTTENHAM BAŞKANI LEVY'DEN DAHA ÇOK PARA HARCATTI

Öte yandan Jose Mourinho'nun, kariyerinde Tottenham Başkanı 'den transfere daha fazla para harcaması yaptığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın ve kariyerlerinde totalde 925 milyon pound harcaması gerçekleştirdiği, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin ise 18 yılda Tottenham'da transfere 876 milyon pound harcadığı ortaya çıktı.

  1. 20.11.2019
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