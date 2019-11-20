Mourinho'nun ilk bombası ortaya çıktı!

Tottenham'da teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun transferde öncelikli olarak istediği isim ortaya çıktı.

Galler basınındaki haberlere göre, Jose Mourinho Tottenham yönetimiyle yaptığı görüşmede Real Madrid'den Gareth Bale'ın alınmasını istedi. Real Madrid'de mutsuz olan ve son olarak Galler'in, Macaristan'ı 2-0 yendiği maçın ardından açtığı bayrakta kendisi için olan öncelikleri sıralayan Bale, "Galler, Golf ve Real Madrid" şeklinde bir sıralama yapmıştı.

Real Madrid ile ipleri koparma noktasında olan Gareth Bale'ın Tottenham'a transferi için Ocak ayında kulüplerin masaya oturulacağı öğrenildi.

MOURINHO TOTTENHAM BAŞKANI LEVY'DEN DAHA ÇOK PARA HARCATTI

Öte yandan Jose Mourinho'nun, Premier Lig kariyerinde Tottenham Başkanı Daniel Levy'den transfere daha fazla para harcaması yaptığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Chelsea ve Manchester United kariyerlerinde totalde 925 milyon pound harcaması gerçekleştirdiği, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin ise 18 yılda Tottenham'da transfere 876 milyon pound harcadığı ortaya çıktı.