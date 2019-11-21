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21 Kasım 2019, Perşembe
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Maradona bıraktı

Maradona bıraktı

Arjantin efsanesi , ülkesinin takımı Gimnasia'dan istifa etti. Eylül ayında göreve başlayan Maradona, Başkan sonraki seçimde aday olmayacağı için görevi bıraktığını belirtti.

Arjantin efsanesi , ülkesinin takımı Gimnasia'dan istifa etti. Eylül ayında göreve başlayan Maradona, Başkan sonraki seçimde aday olmayacağı için görevi bıraktığını belirtti.

  1. 21.11.2019
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