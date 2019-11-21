Maradona bıraktı
Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona, ülkesinin takımı Gimnasia'dan istifa etti. Eylül ayında göreve başlayan Maradona, Başkan Gabriel Pellegrino sonraki seçimde aday olmayacağı için görevi bıraktığını belirtti.
Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona, ülkesinin takımı Gimnasia'dan istifa etti. Eylül ayında göreve başlayan Maradona, Başkan Gabriel Pellegrino sonraki seçimde aday olmayacağı için görevi bıraktığını belirtti.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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