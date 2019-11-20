Tottenham'dan Pochettino'ya 20 milyon Pound'luk tazminat - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Tottenham'dan Pochettino'ya 20 milyon Pound'luk tazminat

Tottenham'dan Pochettino'ya 20 milyon Pound'luk tazminat

ekiplerinden , menajer ve yardımcılarıyla yolların ayrıldığını açıklamış, Pochettino'nun yerine de 'yu takımın başına getirdiklerini açıklamıştı. İngiliz kulübü sözleşmesini feshettiği Pochettino'ya 20 milyon Pound civarında bir tazminat ödeyeceği ortaya çıktı.

Tottenham, görevden aldığı Arjantinli çalıştırıcı ve ekibine 20 milyon pound civarında bir tazminat ödemek durumunda.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör 'nun görevine son veren Tottenham, ile anlaşma sağladı.

TAZMİNAT 20 MİLYON POUND

Tottenham, 2018'in Mayıs ayında beşer yıllık sözleşme yenilediği Pochettino ve ekibine yüklü bir tazminat ödeyecek.

Mirror'ın haberine göre Tottenham, Arjantinli hoca ve yardımcılarına 20 milyon pound civarında bir ödeme yapacak.

Bu meblağ, Jose Mourinho'nun 'dan kovulduktan sonra aldığı ücrete bir hayli yakın.

Portekizli çalıştırıcı görevinden alındıktan sonra 19.6 milyon pound değerinde bir tazminatın sahibi olmuştu.

  1. 20.11.2019
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