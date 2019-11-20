Tottenham'dan Pochettino'ya 20 milyon Pound'luk tazminat

Tottenham, görevden aldığı Arjantinli çalıştırıcı ve ekibine 20 milyon pound civarında bir tazminat ödemek durumunda.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son veren Tottenham, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

TAZMİNAT 20 MİLYON POUND

Tottenham, 2018'in Mayıs ayında beşer yıllık sözleşme yenilediği Pochettino ve ekibine yüklü bir tazminat ödeyecek.

Mirror'ın haberine göre Tottenham, Arjantinli hoca ve yardımcılarına 20 milyon pound civarında bir ödeme yapacak.

Bu meblağ, Jose Mourinho'nun Manchester United'dan kovulduktan sonra aldığı ücrete bir hayli yakın.

Portekizli çalıştırıcı görevinden alındıktan sonra 19.6 milyon pound değerinde bir tazminatın sahibi olmuştu.