Tottenham'dan Pochettino'ya 20 milyon Pound'luk tazminat
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, menajer Mauricio Pochettino ve yardımcılarıyla yolların ayrıldığını açıklamış, Pochettino'nun yerine de Jose Mourinho'yu takımın başına getirdiklerini açıklamıştı. İngiliz kulübü sözleşmesini feshettiği Pochettino'ya 20 milyon Pound civarında bir tazminat ödeyeceği ortaya çıktı.
Tottenham, görevden aldığı Arjantinli çalıştırıcı ve ekibine 20 milyon pound civarında bir tazminat ödemek durumunda.
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son veren Tottenham, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.
TAZMİNAT 20 MİLYON POUND
Tottenham, 2018'in Mayıs ayında beşer yıllık sözleşme yenilediği Pochettino ve ekibine yüklü bir tazminat ödeyecek.
Mirror'ın haberine göre Tottenham, Arjantinli hoca ve yardımcılarına 20 milyon pound civarında bir ödeme yapacak.
Bu meblağ, Jose Mourinho'nun Manchester United'dan kovulduktan sonra aldığı ücrete bir hayli yakın.
Portekizli çalıştırıcı görevinden alındıktan sonra 19.6 milyon pound değerinde bir tazminatın sahibi olmuştu.
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Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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Toplam 1
Yorum
hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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Toplam 3
Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
Tottenham'dan Pochettino'ya 20 milyon Pound'luk tazminat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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