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Jose Mourinho'un ses getiren transferleri
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Mauricio Pochettino ile yolarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. İngiliz ekibi, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Futbolseverlerin aklında ise tek bir soru var. Jose Mourinho Tottenham'a kimleri transfer edecek? Gittiği her takımda yaptığı transferlerle adından oldukça söz ettiren Portekizli teknik direktörün bu zamana kadar yaptığı transferler ise yok artık dedirtti. İşte Jose Mourinho'nun büyük ses getiren transferleri...
20 Kasım 2019 Çarşamba 11:46 Güncelleme: 20.11.2019 12:03
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"MOURINHO İŞLERİ DEĞİŞTİRECEK"
Tottenham Başkanı Daniel Levy, bu anlaşmanın ardından "Şimdi Jose gibi futbolun en başarılı menajerlerinden birine sahibiz. Kendisi oldukça tecrübeli, takıma ilham verebilir ve harika bir taktisyendir. Antrenörlük yaptığı her kulübe büyük onurlar yaşattı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz." dedi.
JOSE MOURINHO: "HEYECANLIYIM"
Jose Mourinho ise "Çok büyük mirasa ve tutkulu destekçilere sahip bir kulübe katılmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Takımdaki ve akademideki kalite, beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışacak olmak, buraya gelirken beni en çok etkileyen şey oldu." açıklamasını yaptı.
56 yaşındaki Mourinho 3 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Community Shield, 1 FA Cup, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İtalya Ligi, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupa, 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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