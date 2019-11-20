Jose Mourinho'un ses getiren transferleri

JOSE MOURINHO : "HEYECANLIYIM"

Jose Mourinho ise "Çok büyük mirasa ve tutkulu destekçilere sahip bir kulübe katılmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Takımdaki ve akademideki kalite, beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışacak olmak, buraya gelirken beni en çok etkileyen şey oldu." açıklamasını yaptı.