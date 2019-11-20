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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Mourinho'nun yeni takımı belli oldu

Mourinho'nun yeni takımı belli oldu

ekibi 'da teknik direktörlüğe Portekizli getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcıyla 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

ekiplerinden 'da görevine son verilen Pochettino'nun yerine gelen isim belli oldu.

İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Deneyimli antrenör yaptığı açıklamada, "Büyük mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çok etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici" ifadelerini kullandı.

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, bir süredir İngiltere'de yorumculuk yapıyordu.

  1. 20.11.2019
  2. Güncelleme: 20.11.2019 09:51
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