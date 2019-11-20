Mourinho'nun yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da görevine son verilen Pochettino'nun yerine gelen isim belli oldu.

İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Deneyimli antrenör yaptığı açıklamada, "Büyük mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çok etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici" ifadelerini kullandı.

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, bir süredir İngiltere'de yorumculuk yapıyordu.