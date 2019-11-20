Mourinho'nun yeni takımı belli oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcıyla 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da görevine son verilen Pochettino'nun yerine gelen isim belli oldu.
İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Deneyimli antrenör yaptığı açıklamada, "Büyük mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çok etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici" ifadelerini kullandı.
Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, bir süredir İngiltere'de yorumculuk yapıyordu.
- 20.11.2019
- Güncelleme: 20.11.2019 09:51
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
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Yorum
hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini imkansızı başardı!
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Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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