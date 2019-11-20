Erling Haaland'ın babası Manchester United'ı ziyaret etti
Avusturya ekibi Salzburg'un formasını giyen Erling Haaland gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takmıştı. Yıldız ismin babası, Manchester United tesislerini ziyaret ederek transfer dedikodularını alevlendirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın yeni adresi merakla bekleniyor.
The Athletic'te yer alan habere göre Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 19 yaşındaki golcü oyuncunun babası Manchester United'ın tesislerini ziyaret etti. Kırmızı Şeytanlar'ın hocası Solskjaer'in de Norveçli olduğu ön plana çıkarılarak Haaland'ın, tecrübeli teknik adamın Molde'yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olduğuna vurgu yapıldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 26 gole imzasını atan Norveçli yıldız futbolcunun kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 20.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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