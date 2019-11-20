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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'ın babası 'ı ziyaret etti

Erling Haaland'ın babası Manchester United'ı ziyaret etti

ekibi Salzburg'un formasını giyen gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takmıştı. Yıldız ismin babası, tesislerini ziyaret ederek transfer dedikodularını alevlendirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Norveçli futbolcu 'ın yeni adresi merakla bekleniyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 19 yaşındaki golcü oyuncunun babası 'ın tesislerini ziyaret etti. Kırmızı Şeytanlar'ın hocası Solskjaer'in de Norveçli olduğu ön plana çıkarılarak Haaland'ın, tecrübeli teknik adamın Molde'yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olduğuna vurgu yapıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 26 gole imzasını atan Norveçli yıldız futbolcunun kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 20.11.2019
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