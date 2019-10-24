Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...

Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece oynanan karşılaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Salzburg'un Napoli'ye 3-2 mağlup olduğu mücadele oldu. Bu maçta takımı adına 2 ol atan Norveçli genç yıldız Erling Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...
24 Ekim 2019 Perşembe 10:41 Güncelleme: 24.10.2019 10:42
Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç yapıldı.

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Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...

Geceye damga vuran isim Red Bull Salzburg forması giyen 19 yaşındaki gol makinesi Erling Haaland oldu.

Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...

Salzburg'un sahasında Napoli'ye 3-2 yenildiği maçta Avusturya ekibinin iki golünü de Erling Haaland kaydetti.

Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...

Avrupa futbolunun yeni prensi olarak görülen Haaland, 40. ve 72. dakikalarda attığı bu gollerle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...

19 yaşındaki yetenek, deneyimli golcü Karim Benzema'nın ardından çıktığı ilk üç maçta da gol atmayı başaran 20 yaş altı ilk oyuncu oldu.

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