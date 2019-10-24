Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece oynanan karşılaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Salzburg'un Napoli'ye 3-2 mağlup olduğu mücadele oldu. Bu maçta takımı adına 2 ol atan Norveçli genç yıldız Erling Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 10:41 Güncelleme: 24.10.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





