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Erling Haaland rekora doymuyor! İşte Galatasaray detayı...
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece oynanan karşılaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Salzburg'un Napoli'ye 3-2 mağlup olduğu mücadele oldu. Bu maçta takımı adına 2 ol atan Norveçli genç yıldız Erling Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...
24 Ekim 2019 Perşembe 10:41
Güncelleme: 24.10.2019 10:42
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç yapıldı.
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Geceye damga vuran isim RedBullSalzburg forması giyen 19 yaşındaki gol makinesi ErlingHaaland oldu.
Salzburg'un sahasında Napoli'ye 3-2 yenildiği maçta Avusturya ekibinin iki golünü de ErlingHaaland kaydetti.
Avrupa futbolunun yeni prensi olarak görülen Haaland, 40. ve 72. dakikalarda attığı bu gollerle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
19 yaşındaki yetenek, deneyimli golcü Karim Benzema'nın ardından çıktığı ilk üç maçta da gol atmayı başaran 20 yaş altı ilk oyuncu oldu.