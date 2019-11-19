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19 Kasım 2019, Salı
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görevden alındı

Mauricio Pochettino görevden alındı

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde 'a mağlup olan İngiltere ekibi Tottenham, teknik direktör 'nun görevinden alındığını açıkladı.

Kulüp Başkanı Daniel Levy, Pochettino ile birlikte ekibinin de görevine son verildiğini kaydederken, "Bu değişikliği yapma konusunda tereddütlüydük, çok da kolay bir karar olmadı ancak geçen sezonun sonunda bu bu sezon başında alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı ve yönetimi zor bir karar almaya itti. Mauricio ve ekibine yaşattığı güzel anlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Sezona kötü bir giriş yapan Tottenham, 12 hafta sonunda 'de 14 puanla 14. sırada yer aldı.

3 ADAY ÖNE ÇIKTI FAVORİ MOURINHO

Pochettino'nun ardından Tottenham'da yönetimin 3 adayı gündemine aldığı kaydedildi. Uzun süredir İngiltere'de çalışmaya sıcak baktığı kaydedilen , 'de oyuncularla arasında problem yaşanan ve 'tan ayrıldıktan sonra Alllegri'nin adaylar arasında olduğu belirtildi.


  1. 19.11.2019
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