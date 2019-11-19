Mauricio Pochettino görevden alındı

Kulüp Başkanı Daniel Levy, Pochettino ile birlikte ekibinin de görevine son verildiğini kaydederken, "Bu değişikliği yapma konusunda tereddütlüydük, çok da kolay bir karar olmadı ancak geçen sezonun sonunda bu bu sezon başında alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı ve yönetimi zor bir karar almaya itti. Mauricio ve ekibine yaşattığı güzel anlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Sezona kötü bir giriş yapan Tottenham, 12 hafta sonunda Premier Lig'de 14 puanla 14. sırada yer aldı.

3 ADAY ÖNE ÇIKTI FAVORİ MOURINHO

Pochettino'nun ardından Tottenham'da yönetimin 3 adayı gündemine aldığı kaydedildi. Uzun süredir İngiltere'de çalışmaya sıcak baktığı kaydedilen Jose Mourinho, Napoli'de oyuncularla arasında problem yaşanan Carlo Ancelotti ve Juventus'tan ayrıldıktan sonra Alllegri'nin adaylar arasında olduğu belirtildi.



