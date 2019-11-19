İlk olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında karşımıza çıkan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Futbola yeni bir çığır getiren 'VAR' (Video Yardımcı Hakem) sistemi yeni bir güncellemeye gitmeye hazırlanıyor. İşte alınan o kararlar...
19 Kasım 2019 Salı 19:33
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Tarihi VAR güncellemesi! İşte alınan kararlar
'VAR' (Video Yardımcı Hakem) sistemi futbola yeni bir soluk kazandırmıştı.
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Tarihi VAR güncellemesi! İşte alınan kararlar
Hakem hatalarını minimum seviyeye indirmek amacı ile çıkarılan bu yeni sistem zaman zaman tartışmaların odağı durumuna geldi.
Tarihi VAR güncellemesi! İşte alınan kararlar
Video Yardımcı Hakem sisteminin çok yararlı olduğunu düşünen kesimler olduğu gibi futbolun doğal akışına engel olduğu kanısında olanlar da mevcut.
Tarihi VAR güncellemesi! İşte alınan kararlar
Özellikle son Dünya Kupası'nda oldukça verimli kullanılan VAR sisteminde ses kayıtları bazı ülkelerde futbolseverlerle paylaşılıyor.
Tarihi VAR güncellemesi! İşte alınan kararlar
Video Yardımcı Hakem sistemi için Premier Lig ortakları ile Hakemler Birliği, IFAB ile görüşerek yeni bir güncelleme olması için görüş birliğine vardı