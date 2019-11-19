Tarihi VAR güncellemesi! İşte alınan kararlar

İlk olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında karşımıza çıkan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Futbola yeni bir çığır getiren 'VAR' (Video Yardımcı Hakem) sistemi yeni bir güncellemeye gitmeye hazırlanıyor. İşte alınan o kararlar...

19 Kasım 2019 Salı 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





