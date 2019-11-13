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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'in yeni adresi belli oldu!

Arsene Wenger'in yeni adresi belli oldu!

Fransız teknik direktör , 'nın global gelişimi bölümünün başkanlığına atandı. Teknik direktörlük kariyerinin 22 yılını geçirdiği İngiltere temsilcisi 'den geçen yıl ayrılan Wenger, bu süreçte 3 lig ve 7 şampiyonluğu yaşamıştı.

'dan yapılan açıklamada, 70 yaşındaki teknik adamın yeni göreviyle futbolun küresel ölçekte gelişimine katkı sağlayacağı, Uluslararası Birliği Kurulunun (IFAB) toplantılarında FIFA'yı temsil ederek oyun kurallarında yapılacak değişikliklerde söz sahibi olacağı belirtildi.

Yeni görevine başlamasının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla basın toplantısı düzenleyen Wenger, "Bu önemli göreve getirildiğim için çok mutluyum. Bu sayede bir yönetici gözüyle futbolu analiz edebilme fırsatım olacak. FIFA sayesinde küresel ölçekte oyunun gelişimine katkı sağlayabileceğim." ifadelerini kullandı.

  1. 13.11.2019
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