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14 Kasım 2019, Perşembe
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Devler peşinde

Devler peşinde

tarihindeki ilk Türk futbolcu olan 'ın peşinde devler koşuyor. Juventus’ta şans bulmakta zorlanan yıldız stoper Merih Demiral’a Milan, ve talip oldu.

tarihindeki ilk Türk futbolcu olan 'ın peşinde devler koşuyor. Milli takımda şov yapan fakat Juventus'ta sadece 1 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki stopere , ve Milan talip oldu. Bonservisine 85.5 milyon euro ödenen De Light ile Bonucci, Rugani ve Chiellini gibi isimlerle yarışan Merih'e 30 ila 40 milyon euro arası bir değer biçiliyor. Milli formayla tüm ülkenin gönlünü fetheden Merih Demiral müthiş özverisiyle takım arkadaşlarını ateşlemişti. Kiralanması ise gündemde yok.

FURKAN KAZANDI
NBA'de temsilcilerimiz karşılaştı. Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76'ers, 'lı 'ı 98-97'lik skorla mağlup etti. Furkan 10, Cedi sadece 4 sayı atabildi.

  1. 14.11.2019
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