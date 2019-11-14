Devler peşinde

Juventus tarihindeki ilk Türk futbolcu olan Merih Demiral'ın peşinde devler koşuyor. Milli takımda şov yapan fakat Juventus'ta sadece 1 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki stopere Arsenal, Atletico Madrid ve Milan talip oldu. Bonservisine 85.5 milyon euro ödenen De Light ile Bonucci, Rugani ve Chiellini gibi isimlerle yarışan Merih'e 30 ila 40 milyon euro arası bir değer biçiliyor. Milli formayla tüm ülkenin gönlünü fetheden Merih Demiral müthiş özverisiyle takım arkadaşlarını ateşlemişti. Kiralanması ise gündemde yok.

FURKAN KAZANDI

NBA'de temsilcilerimiz karşılaştı. Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76'ers, Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers'ı 98-97'lik skorla mağlup etti. Furkan 10, Cedi sadece 4 sayı atabildi.