Mourinho ilk transferini Lille'den yaptı
İngiliz ekibi Tottenham'la sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yardımcılarını Fransız ekibi Lille'den transfer etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, büyük bir sürprize imza atarak takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.
Portekizli teknik adamın, İngiliz ekibindeki ilk transferleri ise Lille'den oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, Lille'de kaleci antrenörlüğü yapan Nuno Santos ile teknik direktör Galtier'nin yardımcısı Joao Sacramento'yu transfer etmek istiyordu. Kulüp açıklama yayınlayarak, iki antrenörün Tottenham'a transfer olduğunu duyurdu.
İngiliz ekibi sabah saatlerinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıklamıştı.
- 20.11.2019
- Güncelleme: 20.11.2019 17:01
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Mourinho ilk transferini Lille'den yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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