Mourinho ilk transferini Lille'den yaptı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, büyük bir sürprize imza atarak takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

Portekizli teknik adamın, İngiliz ekibindeki ilk transferleri ise Lille'den oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, Lille'de kaleci antrenörlüğü yapan Nuno Santos ile teknik direktör Galtier'nin yardımcısı Joao Sacramento'yu transfer etmek istiyordu. Kulüp açıklama yayınlayarak, iki antrenörün Tottenham'a transfer olduğunu duyurdu.

İngiliz ekibi sabah saatlerinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıklamıştı.