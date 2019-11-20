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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Mourinho ilk transferini 'den yaptı

Mourinho ilk transferini Lille'den yaptı

İngiliz ekibi Tottenham'la sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam , yardımcılarını Fransız ekibi 'den etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekibi Tottenham, büyük bir sürprize imza atarak takımın başına 'yu getirdi.

Portekizli teknik adamın, İngiliz ekibindeki ilk transferleri ise 'den oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, Lille'de kaleci antrenörlüğü yapan Nuno Santos ile teknik direktör Galtier'nin yardımcısı Joao Sacramento'yu etmek istiyordu. Kulüp açıklama yayınlayarak, iki antrenörün Tottenham'a transfer olduğunu duyurdu.

İngiliz ekibi sabah saatlerinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

  1. 20.11.2019
  2. Güncelleme: 20.11.2019 17:01
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