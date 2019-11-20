Yılın transfer bombasını Jose Mourinho patlattı!

İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham Hotspur, Jose Mourinho ile anlaştıklarını açıkladı. Pochettino ile dün gece yollarını ayıran Londra ekibi, günün erken saatlerinde Mourinho transferini duyurdu. İngiliz basınında çıkan haberlerde Mourinho'nun takıma hangi yıldızları kazandıracağı da yazıldı. Her gittiği takımda yaptığı transferlerle büyük olay yaratan Mourinho Tottenham'da da adından oldukça söz ettireceğe benziyor. İşte Mourinho'nun bomba transferler listesi...

20 Kasım 2019 Çarşamba 16:18 Güncelleme: 20.11.2019 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





