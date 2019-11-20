Yılın transfer bombasını Jose Mourinho patlattı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Yılın transfer bombasını Jose Mourinho patlattı!

İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham Hotspur, Jose Mourinho ile anlaştıklarını açıkladı. Pochettino ile dün gece yollarını ayıran Londra ekibi, günün erken saatlerinde Mourinho transferini duyurdu. İngiliz basınında çıkan haberlerde Mourinho'nun takıma hangi yıldızları kazandıracağı da yazıldı. Her gittiği takımda yaptığı transferlerle büyük olay yaratan Mourinho Tottenham'da da adından oldukça söz ettireceğe benziyor. İşte Mourinho'nun bomba transferler listesi...
20 Kasım 2019 Çarşamba 16:18 Güncelleme: 20.11.2019 16:18
Yılın transfer bombasını Jose Mourinho patlattı!

İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham'da Mauricio Pochettino'nun yerine göreve Jose Mourinho'nun getirildiği açıklandı. Portekizli teknik adamla 2.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

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Yılın transfer bombasını Jose Mourinho patlattı!

Tottenham Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Jose Mourinho'nun 2022-23 sezonunun sonuna kadar sürecek bir sözleşme ile menajer olarak takımın başında görev alacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yılın transfer bombasını Jose Mourinho patlattı!

Jose, 25 üst düzey kupa kazanan dünyanın en başarılı menajerlerinden. FC Porto, Inter Milan, Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ı yönetti."

Yılın transfer bombasını Jose Mourinho patlattı!

"SOYUNMA ODASINA ENERJİ VE İNANÇ GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Portekizli teknik adamın göreve gelmesiyle ilgili olarak, "Futbolun en başarılı menajerlerinden birine sahibiz.

Yılın transfer bombasını Jose Mourinho patlattı!

Tecrübesi çok fazla, ekiplere ilham verebilir ve harika bir taktikçidir. Antrenörlük yaptığı her kulüpte onur kazandı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz."

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