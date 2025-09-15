Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3. gün sona erdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde, erkekler maratonu, erkekler sırıkla atlama, kadınlar çekiç atma, erkekler 3000 metre engelli koşu ve kadınlar 100 metre engelli finalleri olmak üzere 5 disiplinde madalya heyecanı yaşandı.

Erkekler maratonunda Alphonce Felix Simbu, 2.09.48'lik derecesiyle altın madalya kazanarak uluslararası çapta şampiyonluk kazanan ilk Tanzanyalı maratoncu olarak tarihe geçti.

Simbu, son etapta Alman Amanol Petros'u 0.03 saniye geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise 2.09.53'lük derecesiyle İtalyan Iliass Aouani kazandı.

Tanzanya'yı Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda temsil eden iki sporcudan biri olan Simbu, bu zaferle 2017'de kazandığı dünya şampiyonasındaki bronz madalyanın ardından altın madalyaya uzandı.

Tanzanyalı atlet, yarış sonrası açıklamasında, "Bugün Tanzanya'da kutlama günü. Ülke olarak yeni bir tarih yazdık. Bu benim hayalimdi. Huzur içindeyim. Bu; disiplin, eğitim ve asla pes etmemekle ilgili." ifadelerini kullandı.

DUPLANTIS, SIRIKLA ATLAMADA 14. DÜNYA REKORUNU KIRDI

Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Duplantis, başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde, erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan atlet Emmanouil Karalis, 6 metre ile gümüş madalyanın sahibi olurken Avustralyalı sporcu Kurtis Marschall ise 5.95'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Duplantis ile birlikte erkekler sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma, ilk denediği 5.55 metreyi 3 hakkında da geçemedi.

Dünya rekorunu kırdıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, Duplantis, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Kadınlar çekiç atmada ise Kanadalı Camryn Rogers, 80.51 metrelik derecesiyle altın madalya kazanırken Çinli Zhao Jie, 77.60 metrelik kişisel rekoruyla ikinci, Çinli Zhang Jiale, 77.10 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 3000 metre engelli koşuda Yeni Zelandalı Geordie Beamish, Faslı atlet Soufiane El Bakkali'nin önünde sürpriz bir zafere imza attı.

Tokyo öncesindeki son iki dünya şampiyonluğunu ve son iki olimpiyat altınını kazanan El Bakkali'yi bitiş çizgisinde yakalayan Beamish, 8.33.88'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi.

El Bakkali, 8.33.95'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, Kenyalı Edmund Serem ise 8.34.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar 100 metre engelli finalinde ise İsviçreli Ditaji Kambundji, 12.24'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken Nijeryalı Tobi Amusan,12.29 ile gümüş, ABD'li Grace Stark, 12.34'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

MİLLİ ATLETLER

Erkekler sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma, ilk denediği yükseklik olan 5.55 metreyi 3 hakkında da geçemedi.

Erkekler maratonda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kigen Özbilen, 2.13.27'lik derecesiyle yarışı 19. sırada tamamlarken İlham Tanui Özbilen, 2.23.35'lik derecesiyle 55. sırada yer aldı. Sezgin Ataç ise 30. kilometreden sonra ardından yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Erkekler çekiç atma elemelerinde yarışan milli sporculardan Halil Yılmazer, 71.71'lik derecesiyle 31, Özkan Baltacı, 35. oldu.

Erkekler 400 metre engelli elemelerinde Berke Akçam, serisinde 48.68'lik sezonun kendi adına en iyi derecesiyle yarı finale çıkarken İsmail Nezir ise serisinde 49.66'lık derecesiyle 6. oldu ve elendi.

3 ADIM ATLAMA ELEMELERİNDE TUĞBA DANIŞMAZ YARIŞACAK

Organizasyonun dördüncü gününde, kadınlar 3 adım atlama elemelerinde milli atlet Tuğba Danışmaz, mücadele edecek.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. 9 gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılıyor.