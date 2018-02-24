Sergeeva da dopingli çıktı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    da dopingli çıktı

    Sergeeva da dopingli çıktı
    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus Nadezhda Sergeeva'nın doping testi pozitif çıktı.d- Salzburg Milan- .
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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