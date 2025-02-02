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Haberler Antalyaspor Final Antalya'nın!

Final Antalya'nın!

6 puanlık maçta ateş hattının hemen üstündeki Antalyaspor, düşme hattındaki Hatay’ı 3-2 mağlup edip derin bir ‘oh’ çekti

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Final Antalya'nın!

Final gibi maçta Hatayspor, Mersin'de Antalyaspor'u ağırladı. Kritik karşılaşmada iki kez öne geçen Akrepler, 86'da Safuri'yle 3-2 kazandı. Veysel'le bir topu da direkten dönen Akdeniz ekibinin diğer gollerini, Samudio (Pen.) ve Van de Streek kaydetti. Süper Lig'de kalma umudu her geçen hafta azalan Hatayspor'da Abdulkadir ve Aboubakar'ın (Pen.) golleri ise yetmedi.

KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Antalya Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Belözoğlu, "Kazanmak çok önemliydi. Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor diye düşünüyorum" dedi.

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