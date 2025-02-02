Final Antalya'nın!

Final gibi maçta Hatayspor, Mersin'de Antalyaspor'u ağırladı. Kritik karşılaşmada iki kez öne geçen Akrepler, 86'da Safuri'yle 3-2 kazandı. Veysel'le bir topu da direkten dönen Akdeniz ekibinin diğer gollerini, Samudio (Pen.) ve Van de Streek kaydetti. Süper Lig'de kalma umudu her geçen hafta azalan Hatayspor'da Abdulkadir ve Aboubakar'ın (Pen.) golleri ise yetmedi.

KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Antalya Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Belözoğlu, "Kazanmak çok önemliydi. Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor diye düşünüyorum" dedi.