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Haberler Antalyaspor

Alex de Souza Antalyaspor'dan istifa edecek mi? Mehmet Aurelio açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Antalyaspor'da Mehmet Aurelio'dan dikkat çeken istifa açıklaması geldi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 00:19
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Alex de Souza Antalyaspor'dan istifa edecek mi? Mehmet Aurelio açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor'da Teknik Sorumlu Mehmet Aurelio, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarının altını çizen Mehmet Aurelio, "Yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir oyun vardı. İlk golden itibaren oyun düzenini kaybettik. İkinci golden sonra da kontrolü tamamen kaybettik ve maçı bu şekilde tamamladık. Şu anda istifa düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Geçen hafta Alanyaspor'u yendik. Bu hafta ise geçen hafta Alanyaspor'u yendik. Bu hafta ise Samsunspor'a yenildik. Önümüzdeki hafta Bodrumspor ile oynayacağız. Bu maça iyi hazırlanıp, kazanmak istiyoruz" dedi.

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