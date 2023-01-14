Ngadeu iddiası

Spor Toto Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Antalyaspor, transfere hızlı girdi. Eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralayan Akrepler, bu sezon büyük sıkıntı yaşadığı stoper bölgesini de Kamerun'dan takviye etmeye hazırlanıyor. Akdeniz ekibinin, Belçika'da Gent'te oynayan kontratının son yılındaki Michael Ngadeu için girişimde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirilirken, 32 yaşındaki savunmacının Antalya'ya sıcak baktığı belirtildi. 54 kez milli formayı giyen tecrübeli savunmacı, bu sezon Belçika'da Gent'le 30 karşılaşmada boy gösterdi ve 1 kez de ağları sarsmayı başardı.