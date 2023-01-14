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Ngadeu iddiası

Doğukan Sinik’i kiralayan Antalyaspor, stopere de Kamerunlu milli futbolcu Ngadeu’yu getirecek

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Ngadeu iddiası
Spor Toto Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Antalyaspor, transfere hızlı girdi. Eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralayan Akrepler, bu sezon büyük sıkıntı yaşadığı stoper bölgesini de Kamerun'dan takviye etmeye hazırlanıyor. Akdeniz ekibinin, Belçika'da Gent'te oynayan kontratının son yılındaki Michael Ngadeu için girişimde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirilirken, 32 yaşındaki savunmacının Antalya'ya sıcak baktığı belirtildi. 54 kez milli formayı giyen tecrübeli savunmacı, bu sezon Belçika'da Gent'le 30 karşılaşmada boy gösterdi ve 1 kez de ağları sarsmayı başardı.
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