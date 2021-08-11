Haberler Antalyaspor Antalya’nın gözü Thiam’da

Antalya’nın gözü Thiam’da

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, A Spor Radyo'da Koray Baloğlu'nun hazırlayıp sunduğu Spor Trafiği programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Akdeniz ekibinin transfer sürecini değerlendiren Başkan Çetin, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Thiam ile ilgilendiklerini belirtip, "Türkiye'nin ve Antalyaspor'un mali gerçekleri var. Fakat şartlar oluşursa neden olmasın. Biz bonservis ödeyemeyeceğimiz için Fenerbahçe ile pazarlığa hiç girmedik" bilgisini verdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Antalya’nın gözü Thiam’da
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, A Spor Radyo'da Koray Baloğlu'nun hazırlayıp sunduğu Spor Trafiği programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Akdeniz ekibinin transfer sürecini değerlendiren Başkan Çetin, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Thiam ile ilgilendiklerini belirtip, "Türkiye'nin ve Antalyaspor'un mali gerçekleri var. Fakat şartlar oluşursa neden olmasın. Biz bonservis ödeyemeyeceğimiz için Fenerbahçe ile pazarlığa hiç girmedik" bilgisini verdi.
SON DAKİKA