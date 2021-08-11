Antalya’nın gözü Thiam’da

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, A Spor Radyo'da Koray Baloğlu'nun hazırlayıp sunduğu Spor Trafiği programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Akdeniz ekibinin transfer sürecini değerlendiren Başkan Çetin, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Thiam ile ilgilendiklerini belirtip, "Türkiye'nin ve Antalyaspor'un mali gerçekleri var. Fakat şartlar oluşursa neden olmasın. Biz bonservis ödeyemeyeceğimiz için Fenerbahçe ile pazarlığa hiç girmedik" bilgisini verdi.
AntalyasporBaşkanı Aziz Çetin, A Spor Radyo'da Koray Baloğlu'nun hazırlayıp sunduğu Spor Trafiği programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Akdeniz ekibinin transfer sürecini değerlendiren Başkan Çetin, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Thiam ile ilgilendiklerini belirtip, "Türkiye'nin ve Antalyaspor'un mali gerçekleri var. Fakat şartlar oluşursa neden olmasın. Biz bonservis ödeyemeyeceğimiz için Fenerbahçe ile pazarlığa hiç girmedik" bilgisini verdi.