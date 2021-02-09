Seri devam edecek

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile berabere kalan Antalyaspor, sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle taraftarına güven verdi. Kırmızı-beyazlılar, 15 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı da kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini dokuz maça çıkarmayı hedefliyor. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, Denizli'deki oyundan memnun olduklarını dile getirerek, "Bence üç puan almamız gereken bir maçtı. Ancak buna rağmen ligde galibiyete ihtiyacı olan Denizlispor'dan bir puan almak da önemli. Yenilmezlik serimizde sekiz maça ulaştık. Önümüzdeki hafta sahamızdaki Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, serimizi taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.