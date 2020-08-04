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04 Ağustos 2020, Salı
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'in iki flaş ismi 'da!

Süper Lig'in iki flaş ismi Antalyaspor'da!

temsilcisi transferin hızlı ekiplerinden... Kırmızı-beyazlılar ligin iki süper yıldızıyla birden anlaştı. Serdar ve Orgill artık ’da.

Süper Lig'de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen hücum hattına iki yıldız ismi birden getirdi. Bonservisi Huesca'da olan, geçtiğimiz sezonu 'de geçiren ile Ankaragücü'nün yıldızı Dever Orgill'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki Serdar ile 30'luk Orgill'in kısa süre içinde Antalya'ya gelerek kendilerini resmen kırmızı-beyazlı kulübe bağlayacak imzaları atacakları öğrenildi.

SORUN ÇÖZÜLDÜ
Antalyaspor geride kalan sezonda 41 defa ağları sarsmıştı. Ligde sadece 6 kulüpten fazla gol atabilen temsilcisi, 'e damga vuran iki yıldızı renklerine bağlayarak önemli bir sorunu çözmüş oldu. Göztepe, kendilerinde kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler'e teşekkür mesajı yayınladı. Orgill ile da yakından ilgileniyordu ancak Antalyaspor'un son anda oyuncunun rotasını Akdeniz'e çevirdiği kaydedildi.

PERŞEMBE TOP BAŞI
Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına Perşembe günü start verecek. Kırmızı-beyazlılar, sağlık kontrolleri ve corona virüsü testlerinin yapılmasının ardından 'da kampa girecek. Daha sonra 30 Ağustos'ta , ve Sivasspor ile turnuvada boy gösterecek.

  1. 4.8.2020
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