Süper Lig'in iki flaş ismi Antalyaspor'da!
Akdeniz temsilcisi transferin hızlı ekiplerinden... Kırmızı-beyazlılar ligin iki süper yıldızıyla birden anlaştı. Serdar ve Orgill artık Antalyaspor’da.
Süper Lig'de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor hücum hattına iki yıldız ismi birden getirdi. Bonservisi Huesca'da olan, geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Serdar Gürler ile Ankaragücü'nün yıldızı Dever Orgill'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki Serdar ile 30'luk Orgill'in kısa süre içinde Antalya'ya gelerek kendilerini resmen kırmızı-beyazlı kulübe bağlayacak imzaları atacakları öğrenildi.
SORUN ÇÖZÜLDÜ
Antalyaspor geride kalan sezonda 41 defa ağları sarsmıştı. Ligde sadece 6 kulüpten fazla gol atabilen Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'e damga vuran iki yıldızı renklerine bağlayarak önemli bir sorunu çözmüş oldu. Göztepe, kendilerinde kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler'e teşekkür mesajı yayınladı. Orgill ile Sivasspor da yakından ilgileniyordu ancak Antalyaspor'un son anda oyuncunun rotasını Akdeniz'e çevirdiği kaydedildi.
PERŞEMBE TOP BAŞI
Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına Perşembe günü start verecek. Kırmızı-beyazlılar, sağlık kontrolleri ve corona virüsü testlerinin yapılmasının ardından Afyonkarahisar'da kampa girecek. Daha sonra 30 Ağustos'ta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor ile turnuvada boy gösterecek.
- 4.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'in iki flaş ismi Antalyaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.