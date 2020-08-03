Hatayspor Çapa’ya gitti
Şampiyon Hatayspor, Kasımpaşa'yı küme düşme hattından kurtarıp düzlüğe çıkaran Teknik Direktör Fuat Çapa'yı listeye aldı.
Şampiyon Hatayspor, Kasımpaşa'yı küme düşme hattından kurtarıp düzlüğe çıkaran Teknik Direktör Fuat Çapa'yı listeye aldı. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra Ömer Erdoğan ile görüşen bordo-beyazlılar, Fuat Çapa'yla başarılı olacağına inanıyor. İstanbul ekibinde bu sezon 14 maça çıkan Çapa, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Tecrübeli teknik adam ile sezon bitimiyle yollar ayrılmıştı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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