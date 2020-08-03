Hatayspor Çapa’ya gitti

Şampiyon Hatayspor, Kasımpaşa'yı küme düşme hattından kurtarıp düzlüğe çıkaran Teknik Direktör Fuat Çapa'yı listeye aldı. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra Ömer Erdoğan ile görüşen bordo-beyazlılar, Fuat Çapa'yla başarılı olacağına inanıyor. İstanbul ekibinde bu sezon 14 maça çıkan Çapa, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Tecrübeli teknik adam ile sezon bitimiyle yollar ayrılmıştı.