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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Hatayspor Çapa’ya gitti

Hatayspor Çapa’ya gitti

Şampiyon Hatayspor, 'yı küme düşme hattından kurtarıp düzlüğe çıkaran 'yı listeye aldı.

Şampiyon Hatayspor, 'yı küme düşme hattından kurtarıp düzlüğe çıkaran 'yı listeye aldı. ile yollarını ayırdıktan sonra ile görüşen bordo-beyazlılar, Fuat Çapa'yla başarılı olacağına inanıyor. ekibinde bu sezon 14 maça çıkan Çapa, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Tecrübeli teknik adam ile sezon bitimiyle yollar ayrılmıştı.

  1. 3.8.2020
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