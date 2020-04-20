Antalyasporlu Podolski: 16 maçı yenilmeden bitirdik

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı kulübün Instagram canlı yayınına konuk oldu ve iddialı açıklamalarda bulundu.

Podolski'nin açıklamaları:

"Lige ara verilmeseydi 16 maçı yenilmeden bitirirdik. Kupada ilk maçı kaybettik ama Sivasspor maçındaki gibi oynarsak kazanabilirdik. Her şey iyi gidiyordu. Daha önceden Antalya'yı biliyordum, buraya tatile gelmiştim. Kulübün bana yaklaşımı çok iyiydi. Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu benimle çok iyi ilgilendi. Çok iyi bir başkan olduğu için geldim."

Antalyaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçı dışında oynadığı 8 maçı kaybetmemişti.

Antalyalı Başpehlivan Ali Gürbüz'e meydan okuyan Podolski, "Yaşadığın şehir ve içinde bulunduğun ortam da kulüp seçiminde çok önemli. Ali Gürbüz biraz beklesin, O'nu yenmem için salgının geçmesini beklesin." ifadelerini kullandı.

"ARTIK YENİ EVİM ANTALYA"

Taraftarların yarattığı atmosfere değinen Alman futbolcu, "Fenerbahçe maçında çok iyi bir atmosfer vardı. Denizlispor maçında taraftar çok iyiydi. Deplasman tribününde taraftarı görünce etkilendim. Tabii ki skorun da gelmesi lazım. Artık yeni evim Antalya. Burada bekleyip, en hızlı şekilde lige başlamak istiyoruz." dedi.