Antalyasporlu Podolski: 16 maçı yenilmeden bitirdik - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Antalyaspor Lukas Podolski'den iddialı sözler

Antalyasporlu Podolski: 16 maçı yenilmeden bitirdik

Antalyasporlu Podolski: 16 maçı yenilmeden bitirdik

'un Alman golcüsü , kulübünün hesabına canlı yayın konuğu olarak bağlandı. Podolski, "Lige ara verilmeseydi 16 maçı yenilmeden bitirirdik. Kupada ilk maçı kaybettik ama maçındaki gibi oynarsak kazanabilirdik. Her şey iyi gidiyordu. Daha önceden Antalya'yı biliyordum, buraya tatile gelmiştim. Kulübün bana yaklaşımı çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

'un yıldız futbolcusu , kırmızı-beyazlı kulübün canlı yayınına konuk oldu ve iddialı açıklamalarda bulundu.

Podolski'nin açıklamaları:

"Lige ara verilmeseydi 16 maçı yenilmeden bitirirdik. Kupada ilk maçı kaybettik ama maçındaki gibi oynarsak kazanabilirdik. Her şey iyi gidiyordu. Daha önceden Antalya'yı biliyordum, buraya tatile gelmiştim. Kulübün bana yaklaşımı çok iyiydi. Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu benimle çok iyi ilgilendi. Çok iyi bir başkan olduğu için geldim."

Antalyaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçı dışında oynadığı 8 maçı kaybetmemişti.

Antalyalı Başpehlivan 'e meydan okuyan Podolski, "Yaşadığın şehir ve içinde bulunduğun ortam da kulüp seçiminde çok önemli. Ali Gürbüz biraz beklesin, O'nu yenmem için salgının geçmesini beklesin." ifadelerini kullandı.

"ARTIK YENİ EVİM ANTALYA"

Taraftarların yarattığı atmosfere değinen Alman futbolcu, " maçında çok iyi bir atmosfer vardı. Denizlispor maçında taraftar çok iyiydi. Deplasman tribününde taraftarı görünce etkilendim. Tabii ki skorun da gelmesi lazım. Artık yeni evim Antalya. Burada bekleyip, en hızlı şekilde lige başlamak istiyoruz." dedi.

  1. 20.04.2020
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