Antalyasporlu Podolski: 16 maçı yenilmeden bitirdik
Antalyaspor'un Alman golcüsü Lukas Podolski, kulübünün Instagram hesabına canlı yayın konuğu olarak bağlandı. Podolski, "Lige ara verilmeseydi 16 maçı yenilmeden bitirirdik. Kupada ilk maçı kaybettik ama Sivasspor maçındaki gibi oynarsak kazanabilirdik. Her şey iyi gidiyordu. Daha önceden Antalya'yı biliyordum, buraya tatile gelmiştim. Kulübün bana yaklaşımı çok iyiydi." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı kulübün Instagram canlı yayınına konuk oldu ve iddialı açıklamalarda bulundu.
Podolski'nin açıklamaları:
"Lige ara verilmeseydi 16 maçı yenilmeden bitirirdik. Kupada ilk maçı kaybettik ama Sivasspor maçındaki gibi oynarsak kazanabilirdik. Her şey iyi gidiyordu. Daha önceden Antalya'yı biliyordum, buraya tatile gelmiştim. Kulübün bana yaklaşımı çok iyiydi. Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu benimle çok iyi ilgilendi. Çok iyi bir başkan olduğu için geldim."
Antalyaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçı dışında oynadığı 8 maçı kaybetmemişti.
Antalyalı Başpehlivan Ali Gürbüz'e meydan okuyan Podolski, "Yaşadığın şehir ve içinde bulunduğun ortam da kulüp seçiminde çok önemli. Ali Gürbüz biraz beklesin, O'nu yenmem için salgının geçmesini beklesin." ifadelerini kullandı.
"ARTIK YENİ EVİM ANTALYA"
Taraftarların yarattığı atmosfere değinen Alman futbolcu, "Fenerbahçe maçında çok iyi bir atmosfer vardı. Denizlispor maçında taraftar çok iyiydi. Deplasman tribününde taraftarı görünce etkilendim. Tabii ki skorun da gelmesi lazım. Artık yeni evim Antalya. Burada bekleyip, en hızlı şekilde lige başlamak istiyoruz." dedi.
- 20.04.2020
- Beşiktaş'ta flaş Karius gelişmesi! Canlı yayında açıkladı
- Aykut Kocaman iddialarına ilk açıklama Sinan Bolat'tan geldi!
- Mesut Özil kabul etmemişti! Arsenal indirimi resmen duyurdu
- Son dakika: Adem Büyük çalışmalarına devam ediyor!
- Corona virüsü Türkçe'yi nasıl etkiliyor? Kullanılması gereken kelime önerileri ne? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu açıkladı!
- En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...
- Galatasaray'ın transfer listesindeki isimden kötü haber!
- Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...
- Hollanda basını transferi yazdı! 'Galatasaray Matusiwa'nın peşinde'
- Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antalyasporlu Podolski: 16 maçı yenilmeden bitirdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.