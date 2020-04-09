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09 Nisan 2020, Perşembe
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'da telekonferanslı antrenmanlar sürüyor

Antalyaspor'da telekonferanslı antrenmanlar sürüyor

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalan Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, telekonferans yöntemiyle antrenmanlarına devam ediyor. ve antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcuların evlerinden, bir kısmının ise konakladıkları otelden katıldıkları belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan futbolcular, iki günde bir telekonferans sistemiyle bir araya gelerek antrenmanlarına devam ediyor.

Gün aşırı toplu halde idman yapma fırsatı bulan oyuncular, aynı zamanda takım ruhunun da güçlü tutulmasını sağlıyor.

ve antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları otelden katılırken, Charles da Silva , Ferhat Kaplan , İstanbul, Hakan Özmert ise 'daki evlerinden sisteme bağlanarak antrenmanda yer aldı.

Çalışmada futbolcuların oldukça neşeli ve istekli oldukları dikkati çekti.

  1. 09.04.2020
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