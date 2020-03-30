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30 Mart 2020, Pazartesi
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’un online idmanına çocuk baskını

Antalyaspor’un online idmanına çocuk baskını

Corona virüsü salgını sebebiyle antrenmanlarını video konferans yöntemiyle yapan 'un dünkü çalışmasında keyifli anlar yaşandı.

Kırmızı-beyazlıların video konferansla yaptığı idmana Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da katılarak renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

  1. 30.3.2020
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