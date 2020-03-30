Lukas Podolski: Maaşımı indiririm - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Antalyaspor Lukas Podolski: Maaşımı indiririm

: Maaşımı indiririm

Lukas Podolski: Maaşımı indiririm

'da forma giyen dünyaca ünlü Alman golcü , kırmızı-beyazlılarda önemli bir jeste imza atmaya hazırlanıyor.

Podolski, maaşlarda indirime gidilmesi yönünde yönetimden bir talep gelmediğini ancak kulüp çalışanlarına destek olabileceğini açıkladı. Sezonun mayıstan önce başlayacağına çok fazla ihtimal vermediğini belirten tecrübeli santrfor, "Maaşların bir kısmından vazgeçme konusu henüz açılmadı ama kulüp çalışanlarına destek olma adına böyle bir şey gerekiyorsa, ilk ben kabul ederim. Sezonun Mayıs'tan önce başlayacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon ekibi ile 7 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız golcü, 2 gol ve 2 asist ile oynadı.

  1. 30.3.2020
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