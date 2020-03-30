Lukas Podolski: Maaşımı indiririm
Antalyaspor'da forma giyen dünyaca ünlü Alman golcü Lukas Podolski, kırmızı-beyazlılarda önemli bir jeste imza atmaya hazırlanıyor.
Podolski, maaşlarda indirime gidilmesi yönünde yönetimden bir talep gelmediğini ancak kulüp çalışanlarına destek olabileceğini açıkladı. Sezonun mayıstan önce başlayacağına çok fazla ihtimal vermediğini belirten tecrübeli santrfor, "Maaşların bir kısmından vazgeçme konusu henüz açılmadı ama kulüp çalışanlarına destek olma adına böyle bir şey gerekiyorsa, ilk ben kabul ederim. Sezonun Mayıs'tan önce başlayacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Akdeniz ekibi ile 7 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız golcü, 2 gol ve 2 asist ile oynadı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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