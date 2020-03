Ligler tescil edilir mi? Şenes Erzik açıkladı

FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik liglerin tescil edilmesinden futbolcuların sözleşmesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Radyospor'un konuğu olan Şenes Erzik, "UEFA'da telekonferans sistemi ile değerlendirme toplantıları yapıldı. Değerlendirmeler, bugünkü durum ortak akıl noktasında düzgün ilerledi. Biz de UEFA'da görev aldığımız dönemde birçok durum değerlendirme toplantısı yaptık. Fakat bu durum çok farklı. Ne zaman kurtulacağımız belli olmayan sağlık sorunu ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"CEFERİN DOĞRU SÖYLEDİ"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in düşüncelerine katıldığını belirten Erzik, "Ortak aklı aramız lazım. Aleksander Ceferin aslında doğru söyledi. UEFA'nın telekonferans görüşmesinde TFF'ye verdiği A-B-C planları vardı. Fakat burada en önemli nokta koronavirüs salgınından ne zaman tam anlamıyla kurtulacağımızı bilememek. Bunu belirleyebilirsek daha net konuşabiliriz. Şu anda kötü bir tablo var. Sağlık her şeyden önemli. Sağlık olmazsa hiçbir şeyi yapamazsınız, futbolun planlamasını da yapamazsınız. Yani özetle sağlık sorununun ne zaman biteceğini bilmeden plan yapmak boşuna. Ben de daha önce konuşmuştum. Şu anda ahkam kesmişim diyorum. Organizasyonlarda takvim belirlemek her zaman problem olmuştur. Takvim için kanaat getirmenin şu aşamada sağlıklı olmadığını düşünüyorum." dedi.

SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULARIN DURUMU NE OLACAK

Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcularla ilgili FIFA ve UEFA'nın çalışma yaptığını belirten Şenes Erzik, "FIFA ve UEFA ile hala temasım devam ediyor. İkisinde de onursal üyeyim. İçeriden bilgiler alıyorum. FIFA, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcuların durumuyla ilgili küçük gruplar kurarak arkadaşlarımızı görevlendirdi. Avrupa Kulüpler Birliği'nden de bu konuda raporlar istendi. Bu konuda akla yakın, fikstürlere yakın, futbolculara yakın, kulüpleri de mali açıdan hırpalamayacak bir karar verilecek." açıklamasında bulundu.

TFF'nin süreci yönetimiyle ilgili ise Erzik, "TFF'nin birinci göreve UEFA ve FIFA'ya tabi olmaktır. FIFA ve UEFA'nın yaptıklarını fikir birliğinde uygulamaktır. TFF'de bunu yaptı." diye konuştu.

"TAMAMLANMAMIŞ LİG TESCİL EDİLMEZ"

Şenes Erzik, 'Ligler bu şekilde tescil edilebilir mi?' sorusuna "Oynanmamış ve tamamlanmamış lig tescil edilmez. Bunu UEFA da FIFA da kabul etmez. Bu konuda birçok yorum yapılıyor. 35 yıllık deneyimimle konuşuyorum. Böyle bir şey mümkün değil." cevabını verdi.