Galatasaray'da Fatih Terim talimatı vermişti! Corona virüsü öncesi...
Corona virüsüne yakalanan ve sağlık durumu iyiye giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hastaneye yatmadan önce dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün ekonomik yaptırımlarını dikkate alarak scout ekibine, "genç oyuncuları araştırın dediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fatih Terim'in hastaneye yatmadan önce dünyayı etkisi altına alan virüsün ekonomik yaptırımlarını dikkate alarak scout ekibine, 'genç oyuncuları araştırın' dediği ortaya çıktı.
Corona virüsü salgını sebebiyle ligler ertelendi, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere her kesimden "Evde kal" çağrısı geldi. Galatasaray'da da antrenmanlar iptal edildi ardından yapılan terstlerde pozitif sonuçlara rastlandı. Sarı-kırmızılı oyuncular teknik heyetin bireysel olarak hazırladığı programlar eşliğinde evlerinde özel çalışmalar gerçekleştirirken teknik direktör Fatih Terim'in yarınlara dair öngörüsü de devreye girdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Testi pozitif çıkan ve pazartesi günü hastaneye yatan Terim'in bu olaylar öncesinde scout ekiplerine de özel bir görev verdiği öğrenildi. O da futbol dünyasının darboğaza girecek olmasından dolayı genç oyuncu taramasının yapılması.
GELECEK GENÇLERDE
Fatih Hoca, ekibinden adı daha önce duyulmamış ama potansiyel yeteneği olan isimlerin araştırılmasını ve detaylı raporlar hazırlanmasını istedi. Oyuncu arama ekipleri de evden çalıştıkları bu dönemde ileride parlama ihtimali olan, bonservis bedelleri yüksek olmayan isimler hakkında araştırmaya koyuldu. Salgının kontrol altına alınmasının ardından, hayatın normale dönmesiyle başlayacak olan liglerle beraber yaşanabilecek olası maddi imkansızlıklar gençlik aşısı ile çözülmeye çalışılacak. Yönetim, scout ekibinin raporu ve Fatih Terim'in talebi doğrultusunda belirlenen genç isimler için harekete geçecek ve yarınlar için tedbirler alınacak.
RİZE MAÇINA ÇIKMAYACAKTIK
Brezilya basınına konuşan G.Saray'ın sağ beki Mariano, "Türkiye'deki yetkililerin ligleri erteleme kararı alması biraz zaman aldı. Bizim pazar günü için bir maçımız (Rizespor) vardı. Bütün oyuncular, teknik heyet ve yönetimle bir araya gelerek, sahaya çıkmama kararı almıştı. Çünkü Türkiye'de liglerin devam edeceğini sanıyorduk" açıklaması yaptı.
EVDE MAÇ
Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi ve antrenmanların iptal edilmesiyle futbolcular evlerinde, kendilerine verilen program eşliğinde çalışıyor. İşte onlardan birisi de Mario Lemina. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 25 maça çıkan ve bir asiste imza atmasına rağmen, takım savunmasına yaptığı katkı ile kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu futbol oynamayı çok özlediğini duyurdu. Gabonlu orta saha kardeşi Kevin Lemina ile evinin salonunda yaptığı maçların videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
TAYLAN VE OKAN'DAN...
1.000'er aileye erzak yardımı
Corona virüsü ile mücadele kapsamında Âdem Büyük geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığına 100 bin maske, 12 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışlamıştı. Âdem Büyük'ün bu hareketi Galatasaraylı oyuncular arasında da bir akım başlattı. Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı da ihtiyaç sahibi biner aileye erzak yardımında bulunacaklarını açıkladı.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 11:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Fatih Terim talimatı vermişti! Corona virüsü öncesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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