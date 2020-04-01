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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Lucescu: Terim kazanmayı sever

Lucescu: Terim kazanmayı sever

ve 'ın eski hocası , ve 'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Milli takım ve 'ın eski hocası , ve 'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Terim'in taburcu edildiğine sevindiğini belirten Rumen teknik adam, "Fatih Terim, Kupası zaferi yaşamış büyük bir antrenör. Koronavirüsü yenip tekrardan takımının başına geçeceğinden eminim. Terim her zaman mücadele etmeyi, kazanmayı sever" ifadelerini kullandı.
  1. 1.4.2020
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