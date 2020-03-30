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30 Mart 2020, Pazartesi
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Kulüpte işler durdu

Kulüpte işler durdu

'da iki asbaşkanın birden olduğu ortamda, sporcuların ve kulüp çalışanlarının maaşları geri planda kaldı.

'da iki asbaşkanın birden olduğu ortamda, sporcuların ve kulüp çalışanlarının maaşları geri planda kaldı. Başkan de yaşı nedeniyle evden çıkamazken mart ayı ödemeleri için gözler kulüp profesyonellerine çevrildi. Galatasaray'ın sadece futbol takımına yaptığı ödemenin aylık 7 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.
  1. 30.3.2020
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