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30 Mart 2020, Pazartesi
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güçlü biri

Fatih Terim güçlü biri

'ın efsane isimlerinden Zoran Simovic, Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi gören 'e "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

'ın efsane isimlerinden Zoran Simovic, Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi gören 'e "geçmiş olsun" mesajı gönderdi. Sarı-kırmızılı takımda 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan Simovic yaptığı açıklamada, Terim'le iletişimde olduğunu belirterek, "Hemen 'geçmiş olsun' mesajı attım. En önemlisi, iyi hissettiğini söyledi. Terim güçlü biri ve tedaviye dayanacaktır" ifadelerini kullandı.
  1. 30.3.2020
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