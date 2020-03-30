Doğukan’dan twitch’le destek - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Doğukan’dan twitch’le destek

’dan twitch’le destek

Doğukan’dan twitch’le destek

'un genç futbolcusu Sinik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alkış aldı.

Genç futbolcu, "İyilik paylaştıkça çoğalır" sözleriyle 50 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağı öğrenilirken, oyun platformu Twitch üzerinden online yayın yaparken, ihtiyacı olan aileler için de yardım kampanyası başlattı.

  1. 30.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğukan’dan twitch’le destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN