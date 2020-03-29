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29 Mart 2020, Pazar
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Haberler Antalyaspor Podolski'den gönülleri fetheden açıklama!

'un yıldızı Podolski'den anlamlı hareket!

Antalyaspor'un yıldızı Podolski'den anlamlı hareket!

ekibi 'un Alman yıldızı , corona virüsü nedeniyle lige verilen ara ile ilgili ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, maaşlarda fedakarlık yapma işi büyük bir iş. Henüz konuşmadık ancak normalde statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Antalspor'un dünyaca ünlü yıldızı Lucas Podolski basınına özel açıklamalarda bulundu.

Podolski'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"FEDAKARLIĞA HAZIRIM"

Maaşlarda fedakarlık yapma işi büyük bir iş. Henüz konuşmadık ancak normalde statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım.

Bir uygulamamız var ve fitness hocasıyla birlikte bir bisikletin üstünde idman yapıyoruz. oynamayı özledim, yeşil zeminde idman yapmayı özledim.

"MAYISTAN ÖNCE TÜRKİYE'DE LİG BAŞLAMAZ"

Mayıs ayından önce 'de lig başlamaz, bunun olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Eğer maçlarda seyirci olmazsa, bende bu futbol olmaz. Seyirci ve futbol ayrılmaz bir ikili, birbirinden ayrı düşünülemez. Eğer sezon seyircisiz oynanmayacaksa, böyle bitmeli denirse, Türkiye'de ya da Almanya'da, maalesef buna uymalıyız. Lig başka zaman seyircisiz oynanabilir.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 18:37
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