Doğukan'ı izleyen yardım ediyor
Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, Twitch üzerinden başlattığı kampanya ile 50 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıklamıştı. Oyun oynamayı sevdiğini belirten 21 yaşındaki isim, "İnsanlar hem izlesin hem de destek olsunlar diyerek Twitch'e girdim. Boş oturmaktansa elimizden geleni yapmak en güzeli" dedi.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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