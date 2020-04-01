Tamer Tuna: Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa sonuna kadar ödemeye hazırım
FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, A Spor canlı yayınına konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tuna, "Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa sonuna kadar ödemeye hazırım." ifadelerini kullandı.
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