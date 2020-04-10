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10 Nisan 2020, Cuma
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Lig oynanmalı

Lig oynanmalı

Antalyaspor , "Lig bitirilip sıralama belirlenmezse, alttaki takımların haksız rekabeti doğacak. Planlama yanlışıyla bütçeyi aşacak ekipler ortaya çıkabilir" ifadesini kullandı.

İkinci yarının flaş takımlarından Antalyaspor'un , koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Tuna, "Lig oynanmalı. Sıralama belirlenmeli. Böyle bir olayda alttaki takımların haksız rekabeti doğacak ya da planlamanın yanlışına düşecek, ekonomik bütçeleri daha da aşacak takımlar olabilir. Şu durumda sıkıştırılmış şekilde oynanacak 8 maç daha şekillendirici olacak" dedi.

BELİRLEYİCİ TAKIMLARDANIZ
Kalan 8 haftada üstteki ve alttaki takımlarla kritik maçlarının olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, "4 maçımız iç sahada. İçeride G.Saray, , deplasmandaki ve maçları var. Şampiyonluğu da belirleyecek maçlar. Düşme adayı takımlarla da maçlarımız olacak. Ligin belirleyici takımlarındanız ama bu ne kadar önemli, bu ortamda önemli olan sağlıklı ortamın sağlanması ile kupa ve lig hedefimizi yenileyerek başlamamız" diye konuştu.

'BOŞANMIŞ OLAN FUTBOLCULAR VAR'
Aileleri burada olamayan yabancı oyuncuların olduğunu belirten Tamer Tuna, "Uçuşlardan dolayı etkilenmemeleri için gelemeyen oyuncularımız var. Boşanmış olan futbolcularımız var. Bunların da zorluğunu yaşıyoruz. 4 oyuncumuz ailelerin yanında diğer oyuncularımız Antalya'da. Biri ise 'da. Yalnızlık güzeldir ama sürekli bir yalnızlığın kimseyi mutlu edeceğini düşünmüyorum. Şu anda herkesin aynı şeyi düşündüğü bir dönemdeyiz. Yalnızlığın birlikte yaşandığı dönem olarak düşünebiliriz. Biz şu anda onu yaşıyoruz" dedi.

'YÜKLÜ MAAŞLAR AŞAĞI ÇEKİLMELİ'
Özeleştiride bulunan Tamer Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ekonomik şartlarda yüklü ücretler kazandığımız bir dönem yaşıyorduk. Bu biraz daha aşağılara çekilmeli. Maaş indirimleri ya da kendi yapacağımız indirimler bundan sonra da devam edecek ücretlerin örneğini oluşturmalı. Başkanımızla konuştuk ama bir talep olmadı. Fedakarlığı, oynamadığımız bu dönemde herkesin de yapacağını biliyorum, yapmalılar da."

  1. 10.4.2020
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