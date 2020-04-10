İkinci yarının flaş takımlarından Antalyaspor'un Teknik Direktörü Tamer Tuna, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Tuna, "Lig oynanmalı. Sıralama belirlenmeli. Böyle bir olayda alttaki takımların haksız rekabeti doğacak ya da planlamanın yanlışına düşecek, ekonomik bütçeleri daha da aşacak takımlar olabilir. Şu durumda sıkıştırılmış şekilde oynanacak 8 maç daha şekillendirici olacak" dedi.

BELİRLEYİCİ TAKIMLARDANIZ

Kalan 8 haftada üstteki ve alttaki takımlarla kritik maçlarının olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, "4 maçımız iç sahada. İçeride G.Saray, Başakşehir, deplasmandaki Trabzon ve Beşiktaş maçları var. Şampiyonluğu da belirleyecek maçlar. Düşme adayı takımlarla da maçlarımız olacak. Ligin belirleyici takımlarındanız ama bu ne kadar önemli, bu ortamda önemli olan sağlıklı ortamın sağlanması ile kupa ve lig hedefimizi yenileyerek başlamamız" diye konuştu.

'BOŞANMIŞ OLAN FUTBOLCULAR VAR'

Aileleri burada olamayan yabancı oyuncuların olduğunu belirten Tamer Tuna, "Uçuşlardan dolayı etkilenmemeleri için gelemeyen oyuncularımız var. Boşanmış olan futbolcularımız var. Bunların da zorluğunu yaşıyoruz. 4 oyuncumuz ailelerin yanında diğer oyuncularımız Antalya'da. Biri ise Brezilya'da. Yalnızlık güzeldir ama sürekli bir yalnızlığın kimseyi mutlu edeceğini düşünmüyorum. Şu anda herkesin aynı şeyi düşündüğü bir dönemdeyiz. Yalnızlığın birlikte yaşandığı dönem olarak düşünebiliriz. Biz şu anda onu yaşıyoruz" dedi.

'YÜKLÜ MAAŞLAR AŞAĞI ÇEKİLMELİ'

Özeleştiride bulunan Tamer Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ekonomik şartlarda yüklü ücretler kazandığımız bir dönem yaşıyorduk. Bu biraz daha aşağılara çekilmeli. Maaş indirimleri ya da kendi yapacağımız indirimler bundan sonra da devam edecek ücretlerin örneğini oluşturmalı. Başkanımızla konuştuk ama bir talep olmadı. Fedakarlığı, oynamadığımız bu dönemde herkesin de yapacağını biliyorum, yapmalılar da."