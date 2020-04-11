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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Maskeli pazarda

Maskeli Poldi pazarda

'un dünyaca ünlü Alman golcüsü , Serik ilçesinde cuma pazarında alışveriş yaptı. Pazarda halkın büyük bir ilgisiyle karşılaşan , bol bol meyve ve sebze aldı. futbolcunun alışveriş sırasında maske takması ise dikkati çekti.

'un dünyaca ünlü Alman golcüsü , Serik ilçesinde cuma pazarında alışveriş yaptı. Pazarda halkın büyük bir ilgisiyle karşılaşan , bol bol meyve ve sebze aldı. futbolcunun alışveriş sırasında maske takması ise dikkati çekti.

  1. 11.4.2020
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