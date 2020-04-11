Maskeli Poldi pazarda

Antalyaspor'un dünyaca ünlü Alman golcüsü , Serik ilçesinde cuma pazarında alışveriş yaptı. Pazarda halkın büyük bir ilgisiyle karşılaşan Poldi, bol bol meyve ve sebze aldı. Yıldız futbolcunun alışveriş sırasında maske takması ise dikkati çekti.