Ligler kesinlikle tamamlanmalı
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Haziran ayında başlarsak lig kısa sürede tamamlanır. Zaten önümüzde 8 maçlık bir periyot kaldı” diye konuştu.
Corona virüsü salgınına yönelik tedbirler kapsamında antrenmanlarını telekonferans yöntemiyle sürdüren Antalyaspor'da, Süper Lig'in ertelenen 8 haftasının sıkışık bir programla kısa sürede tamamlanabileceği düşünülüyor. Kırmızı-beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Murat Süğlün, salgın döneminin biteceğini liglerin en kısa sürede tekrar başlayacağına inandıklarını belirterek, "Salgının bitmesi spor camiası için de hayırlı sonuçlar getirecektir. Lİgilerin tamamlanması doğru olur. Koronavirüs ile ilgili endişelerin ortadan kalkması halinde, kalan maçlar hızlı bir şekilde yapılabilir" diye konuştu.
ÇOK CİDDİ KAYIPLAR VAR
Süğlün sözlerine şöyle devam etti: "Haziran ayında başlarsak, sıkışık bir programla lig kısa sürede tamamlanır. Bizim inancımız bu yönde. Zaten önümüzde 8 maçlık kısa bir periyot kaldı. Bir an önce ligleri bitirip, sonrasında yeni sezon hazırlıkları, transferler, bütçeler, finans gibi işlere bakmak lazım. Herkesin şu anda çok ciddi kayıpları var. Hiç gelir yok. Kulüplerin gelir kalemleri 'sıfır' noktasına ulaştı. Futbolcu ödemeleri, personel maaşları, vergi ödemeleri, genel tesis giderleri... Kulüplerin sırtında bunlar gibi onlarca yük var. Bütün bunlar da ileri süreçte artarak önümüze gelecek. Çok büyük problemler çıkabilir. Tabii ki önce karantina sürecinin ve hastalığın neticesini görmek lazım. Lİgin tamamlanmasını istiyoruz."
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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