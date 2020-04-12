Ligler kesinlikle tamamlanmalı

Corona virüsü salgınına yönelik tedbirler kapsamında antrenmanlarını telekonferans yöntemiyle sürdüren Antalyaspor'da, Süper Lig'in ertelenen 8 haftasının sıkışık bir programla kısa sürede tamamlanabileceği düşünülüyor. Kırmızı-beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Murat Süğlün, salgın döneminin biteceğini liglerin en kısa sürede tekrar başlayacağına inandıklarını belirterek, "Salgının bitmesi spor camiası için de hayırlı sonuçlar getirecektir. Lİgilerin tamamlanması doğru olur. Koronavirüs ile ilgili endişelerin ortadan kalkması halinde, kalan maçlar hızlı bir şekilde yapılabilir" diye konuştu.

ÇOK CİDDİ KAYIPLAR VAR

Süğlün sözlerine şöyle devam etti: "Haziran ayında başlarsak, sıkışık bir programla lig kısa sürede tamamlanır. Bizim inancımız bu yönde. Zaten önümüzde 8 maçlık kısa bir periyot kaldı. Bir an önce ligleri bitirip, sonrasında yeni sezon hazırlıkları, transferler, bütçeler, finans gibi işlere bakmak lazım. Herkesin şu anda çok ciddi kayıpları var. Hiç gelir yok. Kulüplerin gelir kalemleri 'sıfır' noktasına ulaştı. Futbolcu ödemeleri, personel maaşları, vergi ödemeleri, genel tesis giderleri... Kulüplerin sırtında bunlar gibi onlarca yük var. Bütün bunlar da ileri süreçte artarak önümüze gelecek. Çok büyük problemler çıkabilir. Tabii ki önce karantina sürecinin ve hastalığın neticesini görmek lazım. Lİgin tamamlanmasını istiyoruz."