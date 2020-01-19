Antalyaspor Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Antalyaspor, Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçına Göztepe karşısında çıkıyor. Akdeniz temsilcisi gece yarısı Alman futbolcu Lukas Podolski'yi şehre getirerek dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Sinan Gümüş'le anlaşma sağlamıştı.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor'un sahasında İzmir temsilcisini konuk edeceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Kudryashov, Hakan, Amilton, Ufuk, Hakan, Doğukan, Blanco

Sakat: Bahadır Öztürk, Harun Kavaklıdere

Cezalı: Yok

Göztepe: Beto, Gassama, Leo, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Jerome

Sakat: Poko, Alpaslan, Atınç, Reis

Cezalı: Titi

"RAKİBİMİZİN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Göztepe'de sakatlıkları süren Poko, Alpaslan, Atınç ve Reis'in yanı sıra kupa maçında kırmızı kart gören Titi forma giyemeyecek. Yeni transfer sol kanat Tripic de yine bu karşılaşmada görev alamayacak.

Sezonun ilk yarısını 23 puanla 10. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, önemli eksiklerin olmasına rağmen sahadan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Antalyaspor'la hafta içinde zorlu bir kupa sınavı verdiklerini belirten Palut, "Ligde ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyoruz. Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor. Kazanıp evimize mutlu döneceğiz" dedi.

TRANSFERDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Transfer döneminde Kurdyashov'u renklerine bağlayan Antalyaspor, Veysel Sarı'ya da 1.5 yıllık imza attırdı. Sinan Gümüş'le de anlaşma sağlayan yönetim, dün gece Lukas Podolski'yi Antalya'ya getirdi.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)