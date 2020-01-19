Antalyaspor Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Lukas Podolski'yi şehre getirerek büyük sükse yaratan Antalyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Akdeniz ekibi, 14 puanla 16. sırada yer alırken konuk ekip Göztepe ise 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Antalyaspor-Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...
Antalyaspor, Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçına Göztepe karşısında çıkıyor. Akdeniz temsilcisi gece yarısı Alman futbolcu Lukas Podolski'yi şehre getirerek dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Sinan Gümüş'le anlaşma sağlamıştı.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor'un sahasında İzmir temsilcisini konuk edeceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Kudryashov, Hakan, Amilton, Ufuk, Hakan, Doğukan, Blanco
Sakat: Bahadır Öztürk, Harun Kavaklıdere
Cezalı: Yok
Göztepe: Beto, Gassama, Leo, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Jerome
Sakat: Poko, Alpaslan, Atınç, Reis
Cezalı: Titi
"RAKİBİMİZİN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"
Göztepe'de sakatlıkları süren Poko, Alpaslan, Atınç ve Reis'in yanı sıra kupa maçında kırmızı kart gören Titi forma giyemeyecek. Yeni transfer sol kanat Tripic de yine bu karşılaşmada görev alamayacak.
Sezonun ilk yarısını 23 puanla 10. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, önemli eksiklerin olmasına rağmen sahadan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Antalyaspor'la hafta içinde zorlu bir kupa sınavı verdiklerini belirten Palut, "Ligde ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyoruz. Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor. Kazanıp evimize mutlu döneceğiz" dedi.
TRANSFERDE HAREKETLİ DAKİKALAR
Transfer döneminde Kurdyashov'u renklerine bağlayan Antalyaspor, Veysel Sarı'ya da 1.5 yıllık imza attırdı. Sinan Gümüş'le de anlaşma sağlayan yönetim, dün gece Lukas Podolski'yi Antalya'ya getirdi.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Süper Lig tarihinde Göztepe'yi konuk ettiği dört maçın üçünü kazanan Antalyaspor (1M), bu galibiyetleri gol yemediği karşılaşmalarda aldı.
- Antalyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında üç galibiyet alan Göztepe (2M), daha önceki dört karşılaşmada rakibini mağlup edememişti (1B 3M).
- Ligde 10 maçtır galibiyete hasret olan Antalyaspor (3B 7M), Süper Lig'den düştüğü 2013/14 sezonundan (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.
- Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan yenilgiyle ayrılan Göztepe, daha önceki dokuz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (4G 3B).
- Göztepe, 1981/82'den (1-0 vs Diyarbakırspor) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kazanamıyor (2B 3M).
- Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında en az isabetli şut çeken (19) ve en düşük gol beklentisi yakalayan (5.89 xG) takım Göztepe.
- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası içinden en az gol atan iki takım Antalyaspor ve Göztepe (12'şer).
- Antalyaspor'un bu sezon iç sahada attığı 10 gol dokuz farklı oyuncudan gelirken; rakip filelere iki gol gönderen tek isim Gustavo Blanco.
- Göztepe forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı dört takımdan biri Antalyaspor (4; Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Karabükspor ile birlikte).
- Serdar Gürler, Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).
- 19.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Antalyaspor Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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