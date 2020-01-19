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Antalya'da Podolski rüzgarı! Yıldız oyuncu şehre böyle geldi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı, bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız oyuncu kapıdan çay içerek çıktı.
19 Ocak 2020 Pazar 08:10
Güncelleme: 19.01.2020 08:10
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.
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Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya HavalimanıCIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı. Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.
Alman futbolcuyla bugün ya da yarın düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti. İşte Podolski'nin Antalya'ya gelişinden dikkat çeken kareler...