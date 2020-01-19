Antalya'da Podolski rüzgarı! Yıldız oyuncu şehre böyle geldi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı, bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız oyuncu kapıdan çay içerek çıktı.