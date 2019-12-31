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31 Aralık 2019, Salı
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'da dönemi bitti

Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi bitti

Son dakika gelişmesine göre; ekiplerinden 'da, Bülent Korkmaz'ın yerine göreve getirilen teknik direktör ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

takımlarından 'da flaş bir yaşandı. Alınan bilgilere göre teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısını, topladığı 14 puanla küme düşme hattında bitirdi. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Tomas bu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük değişiklikler olacak bu takımda. Geçen sene Rize'de bunu gördüm ve yaşadım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor ve ben takımıma inanıyorum" diye konuşmuştu.

Antalyaspor'da Stjepan Tomas'ın görevine son verildi

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  1. 31.12.2019
  2. Güncelleme: 31.12.2019 09:12
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