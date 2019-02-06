Antalyaspor'da Cissokho kadro dışı kaldı
Antalyaspor'a sezon başında transfer olan Aly Cissokho, takıma uyum sağlayamaması ve performans düşüklüğü nedeniyle yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da sezon başı Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Aly Cissokho, kadro dışı kaldı. Yönetimin, Fransız futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı almasındaki nedenin ise performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması gösterildi. Sezon başında Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Cissokho, kırmızı beyazlı formayla 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 14'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 16 maça çıkmıştı.
- 6.2.2019 10:52
- Güncelleme: 6.2.2019 11:52
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"Amatöre de düşse ayrılmam"
Toplam 3
Yorum
sergen senin canını yerim
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Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti
Toplam 6
Yorum
cemil cem talat terim amca cennet mekan olsun hocam basin sağolsun
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Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti
Toplam 6
Yorum
bjk advers Başınız sağolsun , Allah geride kalanlarına sağlıklı uzun ömürler nasip etsin Sayın Terim Ailesi .
Antalyaspor'da Cissokho kadro dışı kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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