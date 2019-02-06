Antalyaspor'da Cissokho kadro dışı kaldı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'da Cissokho kaldı

Antalyaspor'da Cissokho kadro dışı kaldı

'a sezon başında olan , takıma uyum sağlayamaması ve performans düşüklüğü nedeniyle yönetim kararıyla bırakıldı.

ekiplerinden 'da sezon başı Evkur 'dan edilen , kaldı. Yönetimin, Fransız futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı almasındaki nedenin ise performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması gösterildi. Sezon başında Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Cissokho, kırmızı beyazlı formayla 2'si ve 14'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 16 maça çıkmıştı.

  1. 6.2.2019 10:52
  2. Güncelleme: 6.2.2019 11:52
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