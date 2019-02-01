Antalyaspor'da Tarık Çamdal ve Celutska takımdan ayrı çalıştı – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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'da ve Celutska takımdan ayrı çalıştı

Antalyaspor'da Tarık Çamdal ve Celutska takımdan ayrı çalıştı

, 3 Şubat Pazar günü Antalya Stadı'nda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde devam eden antrenmana, futbolcular koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde forma kapma oyunu oynayan kırmızı beyazlı ekibin neşeli oldukları gözlendi. 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, çift sahada taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Antrenman eksiği bulunan ve sakatlığı bulunan Celutska takımdan ayrı çalıştı.

  1. 1.2.2019 14:18
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