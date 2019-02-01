Antalyaspor'da Tarık Çamdal ve Celutska takımdan ayrı çalıştı
Antalyaspor, 3 Şubat Pazar günü Antalya Stadı'nda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam eden antrenmana, futbolcular koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde forma kapma oyunu oynayan kırmızı beyazlı ekibin neşeli oldukları gözlendi. 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, çift sahada taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Antrenman eksiği bulunan Tarık Çamdal ve sakatlığı bulunan Celutska takımdan ayrı çalıştı.
- 1.2.2019 14:18
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Antalyaspor'da Tarık Çamdal ve Celutska takımdan ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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