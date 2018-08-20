Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, "Taraftarın sözünü dinliyorum. Genel kurul kararı aldık" dedi.

Sezona büyük mali sıkıntı ile başlayan ve transfer edilen iki futbolcunun da lisansını çıkaramayan Antalyaspor'da Başkan Cihan Bulut'un olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması gündeme oturdu.

Göreve geldiğinden beri yıldızı taraftarla bir türlü barışmayan Başkan Cihan Bulut için dün oynanan Konyaspor maçında yaşananlar bardağı taşıran son damla oldu. Karşılaşmanın 30.dakikası oynanırken, tribünler tarafından istifaya davet edilen Cihan Bulut'un, yönetimin kurulunu toplayarak seçime gitme kararı aldığı ortaya çıktı.

TRANSFERLERE LİSANS ÇIKARTILAMADI!

Johan Djourou, Milan Jevtovic ve Mostapha El Kabir'in sözleşmelerini tek taraflı fesih etmesine engel olamayan, kadroya dahil edilen Ally Cissokho ve Serdar Özkan'ın lisansını sezonun açılmasının üzerinden 2 hafta geçmesine karşın çıkaramayan Antalyaspor'da taraftarla yaşanan gerilim de büyük yankı uyandırdı.

Ajansspor'un haberine göre geçen yıl 20 binin üzerinde satılan kombine biletlerin bu sezon 3 bin civarında kalmasının ardından dün oynanan Konyaspor maçında yönetime tepki gösteren taraftar gruplarının stada girememesi için kale arkası tribünlerinin bilet satışı durdurulmuştu. Maç sırasında maraton tribünde yönetimi protesto eden taraftarlara saldırılması da büyük tepki çekerken, bu olayın ardından Antalyasporlu futbolseverlerin yönetim aleyhine tezahüratta bulunmalarının istifa kararını tetiklediği iddia ediliyor.

Mali sorunların çözülmesinde başarılı olamayan mevcut yönetimin, Konyaspor maçının ardından istifayı gündeme getirdiği ve bugün yapılan yönetim kurulu ile seçim kararı aldığı belirtiliyor.