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MKE Ankaragücü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 31. hafta maçında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 11:39
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MKE Ankaragücü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Lige verilen milli aradan önce 7 maçlık galibiyet hasretini 2-1'lik RAMS Başakşehir karşılaşmasında sonlandıran MKE Ankaragücü, haftaya 33 puanla düşme hattının 2 puan önünde 14. sırada girdi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıkları için Antalya'ya 4 gün önce giderek Belek'te kamp yaptı.

Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Bitexen Antalyaspor ise 4. sıradaki Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 41 puanla 8. sırada bulunuyor. Son maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Akdeniz temsilcisi, sezonun ilk yarısında rakibini Ankara'da 4-0 mağlup etmişti.

Deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor

MKE Ankaragücü, 4 ayı aşkın bir süredir deplasmanda galip gelemiyor.

Ligdeki son dış saha galibiyetini 25 Kasım'da Gaziantep FK karşısında 1-0'lık sonuçla alan MKE Ankaragücü, daha sonra oynadığı 7 deplasman maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Ankara temsilcisi, deplasmanda oynadığı son 4 Süper Lig maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Üst üste kazanmaya hasret

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de üst üste 2 maç kazanmaya hasret kaldı.

Süper Lig'de son olarak üst üste 2 maçı Mart 2021'de kazanan MKE Ankaragücü, 2021-2022 sezonunu 1. Lig'de geçirdi. 2022-2023'te deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un maçları dışında üst üste 2 galibiyet alamayan başkent ekibi, taraftarına üst üste 6 puan sevincini henüz bu yıl da yaşatamadı.

Emre Belözoğlu'nun takımı, Antalyaspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'de 3 yıl sonra üst üste 2 kez galip gelmiş olacak.

İki efsane ikinci kez rakip olacak

Aktif futbolculuk dönemlerinde Türk futbolunun iki efsanesi olan Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine ikinci kez rakip olacak.

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda aynı formayı terleten iki isim, teknik direktörlük kariyerlerinde ise daha önce sadece bir defa karşılaştı.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Beşiktaş'ın başında bulunan Sergen Yalçın'ın takımını 15 Ekim 2021'deki maçta 3-2 mağlup etmişti. Sergen Yalçın, bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamamıştı.

İki teknik adam kariyerlerinde ilk kez kulübede yer aldıkları bir maçta birbirlerine Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçında rakip olacak.

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