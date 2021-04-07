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Son dakika spor haberleri: maçı sonrası Teknik Direktörü : Konumumuz normal yerde

'in 33. haftasında sahasında MKE 'nü konuk etti. 1-1 sona eren mücadelenin ardından deplasman ekibinde teknik direktör yaptığı açıklamada, Ligde sıralamadaki konumlarının normal yerde olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:38
Son dakika spor haberleri: Konyaspor maçı sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Konumumuz normal yerde

'in 33. haftasında MKE , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaman ilk olarak Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesiyle şehit olan pilota Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağılığı diledi. Ardından mücadeleyi değerlendiren tecrübeli teknik adam, deplasmanda aldıkları bir puanın sevindirici olduğunu söyledi. Karaman, "Ligdeki sıralamaya bugün itibarıyla baktığımızda konumumuzu normal yerde görüyoruz. İyi değil normal yerde. Ama hafta sonu oynayacağımız maçından alacağımız 3 puan bizi çok farklı yerlere getirecek" ifadelerini kullandı.



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