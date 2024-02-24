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Altay'da 3 puan sevinci!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor'u tek golle mağlup eden Altay'da yüzler gülüyor. İzmir temsilcisi Murat Uluç'un golüyle 5 hafta arasında sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:30
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Altay'da 3 puan sevinci!

1'inci Lig'de kendisi gibi yaşam savaşı veren Giresunspor'u evinde 42 yaşındaki santrforu Murat Uluç'un golüyle 1-0 mağlup eden Altay, 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar aynı periyottaki gol özlemine de son verdi. İzmir ekibinde 4'üncü maçına çıkan Teknik Direktör Cüneyt Biçer, 3 puanla tanıştı. Tecrübeli çalıştırıcı bu periyotta takımına 4 puan kazandırdı.

Ligde 15 puana ulaşıp kümede kalma umutlarını koruyan Altay, kadrosu dağıldıktan sonraki ilk zaferine imza attı. Ligin en genç iki takımının karşılaştığı randevuda farkı açacak fırsatlardan faydalanamayan Altay, maçın içinde zaman zaman yaptığı organize ataklarla alkış topladı. İzmir ekibinde sol bek Özgür, Ümraniyespor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

BİÇER: "GELİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ligin şartları belli iki takımının maçı. Genç oyunculardan kurulu iki takım. İki takımın yaptığı mücadele geceye güzel bir renk kattı. Biz altımızdaki tek takım olan Giresunspor'u yenip kendi dönemimizde galibiyetle tanışmak istiyorduk. Bunu da başardık. Her gün gelişmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki Ümraniye maçına hazırlanacağız. Devam edeceğiz. Gidişimiz inşallah bizi gideceğimiz en iyi yere kadar devam ettirir" dedi.

USTA GOLÜNÜ CİVAN'A ARMAĞAN ETTİ

Altay'ın usta golcüsü Murat Uluç, takımını galibiyete taşıyan golü, baba olmaya hazırlanan Kulüp Medya Sorumlusu Rıza Civan'a hediye etti. Murat'ın topu formasının içine koyarak yaptığı jest sonrasın gol sevincine katılan Civan, unutamayacağı bir anı yaşadı.

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