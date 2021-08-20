Eski Fenerbahçeli Lazar Markovic'i Altay'ın hocası Mustafa Denizli istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonuna 11 yeni takviye ile flaş bir başlangıç yapan Altay, sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Kayserispor maçında Kappel'in sağ kanatta aksaması üzerine teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimden bu bölgeye yapılacak transferin hızlandırılmasını istedi.



İzmir ekibi, F.Bahçe ile bağlarını koparmaya hazırlanan Sinan Gümüş'ün yanı sıra daha önce talip olduğu bir ismi daha listeye ekledi. Kurmaylar, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Partizan'ın yıldız kanat oyuncusu Lazar Markovic'e de yeni bir teklif götürdü.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni Asır'ın haberine göre, Denizli'nin de uzun süredir takip ettiği 27 yaşındaki Sırp futbolcunun transferi için ısrarcı olduğu öğrenilirken, futbolcunun kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesi sorun teşkil ediyor. Markovic'in menajeri kanalıyla nabzını yoklayan yönetim olumlu sinyaller alırken, maddi şartların da oluşması halinde kulübü ile bağlantıya geçilecek.



Bir dönem Sırp Milli Takımı'nda da 22 kez görev yapan başarılı sağ kanadın yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, Sırp ekibi Partizan ile bonservis sorununu da uygun bir bedelle çözmeyi planlıyor.