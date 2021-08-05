Altay'da transfer şov!

18 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Altay, yeni sezona güçlü kadroyla girebilmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Mısır ve Polonya seferlerinden mutlu döndü. İzmir ekibi, Mısır'da El Gouna'dan Fildişili ön libero Serge Arnaud Aka ve W.Krakow'dan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le anlaştı. Mısır'ın Al Ahly ekibinden 23 yaşındaki santrfor Ahmed Yasser Rayan'ın transferinde de sona geldi. 26 yaşındaki Fildişili dinamo Aka, geçen sezon 27 maçta 1 asistle oynadı. 24 yaşındaki, 1.92 boyundaki Polonyalı kaleci Lis ise geçen sezon forma giydiği 27 maçta kalesinde 35 gol gördü. Siyah-beyazlıların, golcü Rayan'ın kulübüyle de anlaşma sağladığı, kiralık bedeli için 300 bin dolar ödeyeceği öğrenildi. Genç forvet, kariyerinde 75 resmi maça çıkarken 29 gol atıp, 5 asist yaptı. Geçen sezon devre arasında yine Mısır'dan Cleopatra'ya kiralandı. Her iki takımda toplamda 27 maçta 16 gol, 2 asist katkısı sağlarken, 1 kez de milli formayı giydi.

RAKİP YARIN ÜMRANİYE

Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren Altay, hazırlık maçlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, yarın TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, önceki gün hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Antalyaspor'u 88. dakikada Portekizli santrforu Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.